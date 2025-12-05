У Львові прощаються з військовим ТЦК. Підозрюваного в нападі на нього арештували

У Львові прощаються із 37-річним військовослужбовцем, працівником ТЦК Юрієм Бондаренком, який, за даними Офісу генерального прокурора, загинув від поранень, отриманих під час нападу на нього, що стався 3 грудня.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, Юрій Бондаренко – з Харкова, ветеран російсько-української війни. З 2015-го він майже рік брав участь у бойових діях на Донбасі, згодом був звільнений у запас за станом здоров’я. Потім служив зв’язківцем. У червні 2025 року через погіршення стану здоров’я був переведений у Галицько-Франківський ОРТЦК і СП.

У прокуратурі напередодні заявили, що ввечері 3 грудня під час перевірки документів у Львові між 30-річним львів’янином і військовослужбовцями ТЦК виник конфлікт. За даними ОГП, чоловік, в якого перевіряли документи, завдав ножового поранення в ногу Юрієві Бондаренку, від поранення той помер у лікарні зранку 4 грудня.

Тим часом, Франківський районний суд Львова 5 грудня обрав запобіжний захід підозрюваному в нападі – Григорієві Кедруку. Суд задовольнив клопотання прокуратури і призначив Кедруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб (до 30 січня включно) без права на заставу.

Захист просив про домашній арешт, кажучи, що підсудний не планує втікати.

На засіданні підозрюваний розповів свою версію того, що сталося, заявивши, що ввечері 3 грудня його зупинила група оповіщення для перевірки документів, які він надав, а також викликав адвоката. Потім, за словами підозрюваного, на місце під’їхав бус, з якого вийшли кілька людей у військовій формі і, за його словами, використали проти нього сльозогінний газ, повалили на землю і почали бити. «Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний.

Він визнав, що ніж, який завдали поранення військовому, належить йому. На запитання слідчого, чи застосовував він ніж під час подій 3 грудня, Кедрук відповів: «Судячи з того, що в мене порізані пальці, і того, що ви кажете, то, мабуть, застосовував».

Як повідомили напередодні в ОГП, справу розслідують за статтею про «умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.