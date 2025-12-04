ОГП: у Львові загинув військовий ТЦК, ветеран АТО, підозрюваного у нападі затримали

У Львові під час виконання службових обов’язків смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомив 4 грудня Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, це сталося 3 грудня ввечері під час оповіщення населення щодо мобілізації. «За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення і, застосувавши газовий балончик, утік. Потерпілий – ветеран АТО – був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваного у нападі затримали, вилучивши ніж. Справу розслідують за статтею про «умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого».

«Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – зазначили в ОГП.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.



