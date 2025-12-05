У Чехії політик Бабіш, щоб стати прем’єром, передав частку в концерні Agrofert у зовнішнє управління

Лідер переможця парламентських виборів у Чехії, руху ANO, Андрей Бабіш оголосив про зовнішнє управління своєю часткою в найбільшому в країні концерні Agrofert. Ним володіють пов’язані з Бабішем та його родиною трастові фонди.

Рішення ухвалене для усунення конфлікту інтересів, який заважав його призначенню прем’єр-міністром.

«Я вирішив зробити крок, про який ніколи не думав. Я вирішив незворотно відмовитися від компанії Agrofert, з якою у мене більше ніколи не буде нічого спільного», – заявив Бабіш у відеозверненні в мережі Х.

За словами Бабіша, акціями Agrofert управлятиме незалежна особа через траст, а його діяльність проконтролює незалежний юрист. Ці особи не пов’язані ані з Бабішем, ані з його родиною, ані з холдингом. Лідер ANO наголосив, що не зможе повернути акції навіть після виходу з політики – вони перейдуть у спадок його дітям.

Президент Чехії Петр Павел схвалив це рішення та повідомив, що призначить Бабіша прем’єр-міністром 9 грудня. «Я ціную ясність та зрозумілість, з якими Андрей Бабіш виконав нашу угоду і публічно оголосив про спосіб розв’язання свого конфлікту інтересів», – зазначив Павел.

За даними Forbes, статки 71-річного Бабіша перевищують чотири мільярди доларів. Він входить до десятки найбагатших людей Чехії. Крім Agrofert, йому належить медіахолдинг MAFRA, який видає чеську версію Metro, Mladá fronta Dnes та Lidové noviny.

Бабіш уже був прем’єр-міністром. Останні чотири роки він провів в опозиції. У коаліцію з ANO, як і очікувалося, увійшли дві правопопулістські партії – «Свобода і пряма демократія» на чолі з Томіо Окамурою, яка побудувала кампанію на критиці міграції, у тому числі з території України, та «Автомобілісти для себе», яка виступає проти так званої зеленої повістки.

У проєкті програми коаліції йдеться про те, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії. Також у ньому йдеться про розширення співпраці з такими країнами, як Словаччина та Угорщина. Водночас у документі не йдеться про можливість виходу з НАТО та ЄС чи припинення підтримки України.