Зеленський провів розмову з кандидатом на прем’єра Чехії Бабішем

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером партії ANO, що здобула перевагу на парламентських виборах у Чехії, Андреєм Бабішем – про це обидва політики повідомили 9 жовтня.

Зеленський заявив, що цінує стратегічне партнерство з Чехією і вдячний за підтримку України. Він привітав Бабіша з перемогою на виборах і побажав успіху.

«Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії. Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії», – повідомив він.

Президент додав, що сторони домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.

Бабіш також повідомив про розмову із Зеленським, нагадавши, що зустрічався з ним раніше – востаннє в Києві восени 2019 року.

«Я висловив свою підтримку та побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що, якщо все піде добре, я відвідаю Україну наступного року та ми особисто все обговоримо», – додав він.

У Чехії 3-4 жовтня відбувались вибори до парламенту. Згідно із оприлюдненими результатами, до нового парламенту входять шість партій. Лідером у цьому списку є рух ANO – політсила чеського олігарха та експрем’єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні. Втім, політсила не отримує більшості (понад 34% голосів) – 84 із 200 місць у парламенті. Коаліція партій SPOLU чинного прем’єр-міністра Петра Фіали здобуває понад 23% голосів.

Партія Бабіша відома критикою Євросоюзу та закликами до обережнішої політики Праги щодо війни Росії проти України. Під час кампанії його опоненти звинувачували його у проросійських та антиєвропейських позиціях, які він заперечує.







