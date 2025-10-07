Як чехи «тролили» російське посольство, а потім ситуація загострилася

Пройдіть вулицею Українських Героїв, поверніть праворуч на площу Бориса Нємцова, і ви дійдете до входу до російського посольства в Празі. Із 2020 року на тлі зростання напруженості між Москвою та Заходом Прага перейменовує пам’ятки поблизу посольства Росії. «Тролінг» адресних табличок, очевидно, сприяв дипломатичній сварці, в якій Чехія оголосила про заборону в'їзду до цієї центральноєвропейської країни неакредитованим російським дипломатам.

Першим місцем поруч із російським посольством у Празі, яке перейменовали, був невеликий трикутний парк, колись відомий як площа «Під каштанами». Її офіційно перейменували на площу Бориса Нємцова 27 лютого 2020 року, у 5-ті роковини вбивства лідера російської опозиції. Того ж дня лісову стежку вздовж північної огорожі посольства, якою часто користуються бігуни та де місцеві вигулюють собак, назвали алея Анни Політковської – на честь убитої російської журналістки.

Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році посольство РФ у Празі оточене «ворожими» для Росії топонімами та протестними інсталяціями. Міст біля входу до російського консульства у столиці Чехії назвали на честь Віталія Скакуна , українського військового, який пожертвував собою, щоб зруйнувати важливий міст на початку великої війни, а коротку ділянку дороги перейменовали на вулицю Українських Героїв. Оглядовий майданчик над мальовничим празьким парком «Стромовка» неофіційно перейменували (зробили це активісти – ред.) на оглядовий майданчик імені Олексія Навального у лютому 2021 року. Проте місцева влада видалила несанкціоновану табличку, уточнивши, що назви празьким вулицям на честь людей можуть давати лише після їхньої смерті. Після підозрілої смерті Навального в російській в’язниці в лютому 2024 року місцева влада Праги подала заявку на офіційне присвоєння назви оглядовому майданчику на честь російського опозиціонера.

Посольство Чехії у Москві, у свою чергу, стало мішенню для протестів та вандалізму. Проте російська поліція, яка охороняє посольство, загалом швидко реагувала на напади. Однак 30 вересня 2025 року виникли питання щодо реакції поліції РФ на масштабний акт вандалізму стосовно посольства Чехії в Москві після того, як у кількох місцях будівлі були нанесені нецензурні зображення та слова чеською мовою. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав напад «неприйнятним» і 29 вересня опублікував у мережі Х повідомлення про те, що «кожна держава повинна забезпечити захист дипломатів та безпеку представництв». Наступного дня Ліпавський оголосив про те, що: «на мою сьогоднішню пропозицію уряд заборонив в'їзд до Чехії російським дипломатам та власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Чехії». Причиною цього рішення міністр закордонних справ Чехії назвав невказані «диверсійні операції».