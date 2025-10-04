У Чехії відбулись вибори до парламенту: перемогла партія Бабіша

У Чехії 3-4 жовтня відбувались вибори до парламенту, наразі вже підраховані майже всі голоси виборців.

Згідно із оприлюдненими результатами, до нового парламенту увійдуть 6 партій.

Лідером у цьому списку є рух ANO – політсила чеського олігарха та експрем’єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні. Але політсила не отримує більшості (понад 34% голосів) – 84 із 200 місць у парламенті.

Партія Бабіша відома критикою Євросоюзу та закликами до обережнішої політики Праги щодо війни Росії проти України. Під час кампанії його опоненти звинувачували його у проросійських та антиєвропейських позиціях, які він заперечує.

За нею слідує коаліція партій SPOLU чинного прем’єр-міністра Петра Фіали (понад 23% голосів).

На третьому місці – центристська ліберальна партія «Мери і незалежні» (STAN), яка набирає 11% голосів. За ними слідує партія Pirati, яка набрала 8,7% голосів. На п’ятому – антимігрантська партія «Свобода і пряма демократія»(SPD) з 7,9% а, на шостому - правопопулістська партія «Автомобілісти за себе» (AUTO) з 6,8% голосів.

У Чехії 4 жовтня завершилося дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці зачинилися о 15:00 4 жовтня.

Більшість опитувань, проведених напередодні виборів, показували, що мільярдер Андрей Бабіш і його популістська партія ANO переможуть на парламентських виборах, набравши близько 30% голосів. Мільярдер-популіст Бабіш у своїй кампанії зосереджувався на обіцянках підвищити заробітну плату і стимулювати зростання економіки, а також на припиненні військової допомоги Україні.

При цьому, навіть якщо партія Бабіша переможе в голосуванні, їй майже напевно доведеться домовлятися про коаліцію з маргінальними партіями, що наблизить країну до Угорщини Віктора Орбана і Словаччини Роберта Фіцо у їхньому ставленні до України, і що може призвести до припинення допомоги Києву і зменшення ентузіазму щодо членства Чехії в західних інституціях.

Нинішній правоцентристський коаліційний уряд прем’єр-міністра Петра Фіали надав Україні значну гуманітарну і військову допомогу, але багато виборців звинувачують його в ігноруванні проблем всередині країни.

Згідно з опитуваннями, Spolu («Разом»), альянс правоцентристських партій, до якого входять «громадянські демократи» чинного прем’єр-міністра Фіали, може набрати близько 20 відсотків голосів, тоді як інші партії нинішнього прозахідного коаліційного уряду Stan («Мери та незалежні») і «Пірати», за прогнозами, отримають по 10-12 відсотків кожна.

Всі ці партії заявили, що не зацікавлені в укладенні коаліції з ANO або навіть у підтримці її голосами для ухвалення законів як однопартійного уряду меншості.