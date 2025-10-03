У Чехії проходять вибори до парламенту. За опитуваннями, може перемогти партія експрем’єра-мільярдера

У Чехії 3 жовтня стартували дводенні парламентські вибори, які, ймовірно, приведуть до зміни уряду.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 23:00 (за київським часом) 3 жовтня і з 8:00 до 15:00 4 жовтня, результатів очікують завтра в другій половині дня.

Більшість опитувань показують, що мільярдер Андрей Бабіш і його популістська партія ANO переможуть на парламентських виборах, набравши близько 30% голосів. Мільярдер-популіст Бабіш у своїй кампанії зосереджувався на обіцянках підвищити заробітну плату і стимулювати зростання економіки, а також на припиненні військової допомоги Україні.

При цьому навіть якщо партія Бабіша переможе в голосуванні, їй майже напевно доведеться домовлятися про коаліцію з маргінальними партіями, що наблизить країну до Угорщини Віктора Орбана і Словаччини Роберта Фіцо у їхньому ставленні до України, що може призвести до припинення допомоги Києву та зменшення ентузіазму щодо членства Чехії в західних інституціях.

Нинішній правоцентристський коаліційний уряд прем’єр-міністра Петера Фіали надав Україні значну гуманітарну і військову допомогу, але багато виборців звинувачують його в ігноруванні проблем всередині країни.

Згідно з опитуваннями, Spolu («Разом»), альянс правоцентристських партій, до якого входять «громадянські демократи» чинного прем’єр-міністра Фіали, може набрати близько 20 відсотків голосів, тоді як інші партії нинішнього прозахідного коаліційного уряду Stan («Мери та незалежні») і «Пірати», за прогнозами, отримають по 10-12 відсотків кожна.

Всі ці партії заявили, що не зацікавлені в укладенні коаліції з ANO або навіть у підтримці її голосами для ухвалення законів як однопартійного уряду меншості.