Президент Чехії вимагає змін у програмі уряду через Україну та НАТО

Президент Чехії Петр Павел 12 листопада під час зустрічі з переможцем виборів, лідером руху ANO Андреєм Бабішем закликав доповнити програму уряду пунктом про позицію щодо російської війни проти України і включити зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат і виконання союзницьких обов’язків у межах НАТО.

Ще однією вимогою було розв’язати питання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів Бабіша як можливого голови уряду полягає в тому, що він є власником холдингу Agrofert, який отримує державні замовлення.

Андрей Бабіш казав, що діятиме «відповідно до позиції чеських судів і Європейської комісії».

Він не пояснив, як реагуватиме на інші заклики президента.

«Я повідомлю коаліційних партнерів про його думку, ми, можливо, додамо у зв’язку з цим деякі формулювання або ні», – прокоментував політик. Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати чеську снарядну ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів. Нещодавно він помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатися на рівні НАТО.

Лідери трьох правих та популістських партій, які в жовтні перемогли на виборах у Чехії, 3 листопада підписали угоду про створення владної коаліції. На відміну від міжнародної та безпекової політики, президент Чехії 12 листопада схвально оцінив їхні плани у сфері охорони здоров’я та підтримки слабших регіонів країни.