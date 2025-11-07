У Раді підняли чеський прапор після зняття українського з будівлі парламенту Чехії

У Верховній Раді України підняли прапор Чехії, повідомив 7 листопада спікер Руслан Стефанчук.

Це сталося через день після того, як новий спікер Палати депутатів парламенту Чехії, лідер правопопулістської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура розпорядився зняти з будівлі палати прапор України, який висів там від лютого 2022 року.

Як заявив Стефанчук, прапор Чехії встановили на знак вдячності чеському народу «за величезну допомогу і підтримку України, яка зазнала ворожої російської агресії».

«Як і мільйони українців й українок, я ніколи не забуду гостинно наданий чехами притулок і захист для наших людей. Українські прапори по всій Чехії. Мужній візит у квітні 2022 року до прифронтового Києва спікера чеського Сенату Мілоша Вистрчіла. Рішучість спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової Адамової і Кримську платформу в Празі. Чеську ініціативу. Кожного і кожну з вас, хто до сьогодні з нами, дорогі чехи. А ще я хочу, щоб ми завжди пам’ятали про злочинну роль Москви в розділі Чехословаччини у 1938-му і про втоплену нею ж у крові Празьку весну вже в 1968-му. Бо, як сказав перший президент сучасної Чеської Республіки Вацлав Гавел: «Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони», – написав Стефанчук у соцмережах.

Томіо Окамура давно критикував українські прапори на громадських будинках у Чехії, і ще перед виборами підкреслював, що як тільки його політсила SPD опиниться при владі, всі українські прапори будуть зняті.

Депутати від «Громадянської демократичної партії» (ODS), яка входила до колишньої владної коаліції в Чехії, реагуючи на дії Томіо Окамури, вивісили український прапор з вікна парламентського клубу в будівлі Палати депутатів, зазначає видання Novinky.cz. Законодавці від партій STAN і «Пірати» зробили те саме.

На дії Окамури також відреагувала попередня спікерка палати Маркета Пекарова Адамова. «Український прапор на будівлі Палати депутатів був символом гуманізму й солідарності з нацією, яка зіткнулася з жорстокістю і несправедливою війною», – заявила вона.

Посол України в Чехії Василь Зварич подякував чеському народу за те, що вони вивісили українські прапори після кроку Окамури.



«Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля», – наголосив Зварич у Facebook.

SPD на чолі з Томіо Окамурою будувала свою нещодавню виборчу кампанію на критиці міграції, зокрема з України.

Раніше Андрей Бабіш, лідер чеського руху ANO, який здобув перемогу на виборах у жовтні, підписав угоду про створення владної коаліції з першими особами SPD і ще однієї правопопулістської партії «Автомобілісти».