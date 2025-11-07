Замість одного прапора три нові. Боротьба за український стяг у Чехії

У Чехії загострилася боротьба довкола українського прапора після того, як новий спікер парламенту як перший крок на посаді вирішив зняти з будівлі очолюваної ним держустанови український стяг. Замість цього опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів. На це рішення також відреагували дипломати в Україні і Росії.

У Чехії масово з'явилися українські прапори після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Але тепер така підтримка не є одностайною.

Чеська Республіка – на першому місці

Гостру реакцію спричинив крок спікера парламенту Томіо Окамури. 6 листопада він наказав зняти з будівлі український прапор. «Чеська Республіка – на першому місці», – каже Окамура на відео, яке оприлюднив у мережі X. Він особисто тримав драбину, коли робітник прибирав український державний символ з будівлі чеського парламенту.

Політик давно критикує українські прапори на громадських будинках у Чехії, і ще перед жовтневими виборами обіцяв, що як тільки правопопулістська партія «Свобода і пряма демократія» (SPD) опиниться при владі, всі українські прапори знімуть.

На будівлі парламенту спершу залишився чеський прапор, прапор Європейського Союзу та прапор Ізраїлю, який повісили там як прояв солідарності у 2023 році, після атаки бойовиків «Хамасу» (угруповання, яке визнане терористичним у США і ЄС) на мирних ізраїльтян.

Але це було недовго. Три парламентські сили, що увійшли до опозиції, у четвер ввечері вивісили українські прапори від своїх клубів. Так вирішили Громадянсько-демократична партія (ODS), Старости та незалежні (STAN) та Пірати.

Окамурі його жалюгідний цирк біля драбини не вдався

«Окамурі його жалюгідний цирк біля драбини не вдався. Палата депутатів – не його власність. Прапор України як вираження нашої підтримки країні, яку щодня бомблять путінські терористи, має право бути на будівлі Палати депутатів», – заявила міністерка оборони Яна Чернохова з опозиційної Громадянсько-демократичної партії (ODS), яка незабаром складе повноваження.

«Здирати український прапор»: реакції українців і росіян

За таку підтримку чеському народу подякував посол України в Чехії Василь Зварич. «Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ, це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля», – наголосив Зварич у Facebook.

Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ, це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля

Обурився і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. «Здирати український прапор з будівлі парламенту європейської країни, братній народ якої підтримує Українців у цій справедливій боротьбі – сумнівне досягнення… Навіть якщо ти просто підтримуєш драбинку», – написав Стефанчук у мережі X. Він також оголосив про підняття 7 листопада чеського прапора над Верховною Радою на знак вдячності чеському народу за «величезну допомогу і підтримку України».

Народний депутат Рефат Чубаров вважає, що жоден політик не зможе відвернути чехів від підтримки України. Він пригадав у Facebook, як у листопаді 2014 року на вулицях Праги з’явилися білборди із зображенням лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який дорікав тодішньому президентові Чехії Мілошу Земану за заклик змиритися з окупацією Криму. Чубаров припускає, що тепер багато громадян Чехії вивісять український прапор у відповідь на «відверто недружній» крок Томіо Окамури.



«Зняття прапора – це прояв слабкості і популізму деяких нових політиків, утім, вважаємо, що головний демократичний напрямок і підтримка України надалі будуть», - заявив у коментарі Радіо Свобода голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець, який живе у Празі.

У Росії теж помітили рішення чеського спікера Томіо Окамури. Зняття прапора України з будівлі парламенту Чехії свідчить про «суттєву зміну» ставлення до Києва, заявив у своєму Telegram-каналі посол з особливих доручень МЗС Росії Родіон Мірошник. Він також згадав, що у Празі порушили питання про припинення соціальних виплат українським біженцям (хоча насправді йдеться про перегляд, не зупинку).

Демонстрації і суди через український прапор

Влітку український прапор також зник із Національного музею на Вацлавській площі. Керівництво музею пояснило це потребою рекламувати виставку скам’янілостей предків людини Люсі та Селам. Представниця музею оголосила, що площу на фасаді музею надалі будуть використовувати для реклами важливих виставок та заходів.

30 жовтня близько сотні людей вимагали повернути прапор на фасад будівлі. Раніше під музеєм провели кілька демонстрацій проти українського прапора. Один із організаторів такої акції Ладіслав Врабел, відомий своїми антинатівськими поглядами, закликав чехів висловити протест проти українського прапора, бо «Чехію перетворюють на Україну».

За український прапор в Чехії справу відкривали проти групи «Капутін». У жовтні 2024 року проти семи активістів, які в лютому 2024-го намалювали український прапор біля житлового комплексу в Празі через російську присутність, визна­ли винними у пошкодженні майна і призначили кожному штраф 30 000 крон (це приблизно півтори тисячі доларів).

Проте у серпні 2025 року суд першої інстанції визнав, що цей акт не є кримінальним злочином, оскільки не заподіяв суспільно-шкідливих наслідків у повному обсязі, і скерував справу до адміністративного провадження. «Суд врахував обставини, де основною метою обвинувачених було не пошкодження майна, а спровокувати громадську дискусію та висловити підтримку Україні, що охоплена війною», – сказала суддя.

«Зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів – це не лише символічний акт проти України, а й проти всього західного світу, цінності якого Україна нині наполегливо (у тому числі за нас) захищає, – сказав у коментарі Радіо Свобода активіст, керівник групи «Капутін» Отакар Ван Гемунд. – Цей акт також свідчить, що Окамура ставиться до свого антиукраїнського курсу вкрай серйозно і що він має підтримку інших коаліційних партій (адже якби колишній прем'єр Бабіш, що виграв вибори, з цим актом не погоджувався, то просто не дозволив би зняти український прапор)».



