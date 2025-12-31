Доступність посилання

Опитування: відносна більшість українців вважає, що наступний 2026 рік буде кращим

Загалом українці оптимістично дивляться на 2026 рік, але соціологи фіксують тенденцію до зниження позитивних настроїв

Відносна більшість українців – 39% – вважає, що наступний рік буде кращим, два роки тому такої думки дотримувалися було 51%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Загалом українці оптимістично дивляться на 2026 рік, але соціологи фіксують тенденцію до зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.

Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Як і в 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Як і рік тому, українці готуються до економічних труднощів. Це вписується в загальноєвропейський і світовий тренд економічного песимізму, зазначає соціологічна група «Рейтинг».

За даними опитування, близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п’ятий – що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але ось уже другий рік тримається на рівні 63-64%.

Соціологи зазначають, що у суспільстві зростають сподівання на мир у світі. Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга – що таким самим, третя що більш неспокійним.

За результатами опитування, зараз сподівання на мирніший світ має третина українців, ще в листопаді 2023 року було 26%.

End of Year Survey (EoY) – це глобальне щорічне опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн. У 2025 році опитано 59 636 респондентів у 60 країнах світу. В Україні опитування EoY проводитьсоціологічна група «Рейтинг» (Rating Group).

У листопаді 2025 соціологи запитали 1000 українців про їхнє бачення загальної ситуації, очікування щодо економічного розвитку та миру в світі.


