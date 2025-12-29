Доступність посилання

Зеленський: 87% українців хочуть миру, 85% виступають проти виходу ЗСУ з Донбасу

За словами Зеленського, ці дані свідчать про те, що всі хочуть миру, але саме справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський сказав, що 87% українців хочуть миру, а 85% громадян виступають проти виходу ЗСУ з Донбасу, чого вимагає Росія. Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

В оприлюдненому фрагменті розмови Зеленський прокоментував цифри, які під час зустрічі у Флориді озвучував президент США Дональд Трамп.

«Люди безперечно хочуть миру. Президент Трамп сказав: «Я бачив опитування, що 85%, можливо, 90 чи 87% хочуть миру, тож вони згодні». Я відповів: «Так, ви знаєте, це наше життя. 87% підтримують мир. Водночас 85% виступають проти виходу зі сходу, з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але саме справедливого миру», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі сторони переговорів мають розуміти, що вихід з Донбасу є «найгіршим сценарієм».

«Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним», – додав президент.

Зеленський не уточнив, на які соціологічні дослідження він посилається.

Як свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року, Більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

За цим опитуванням, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців. Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).

Умовний план Росії передбачає, що, серед іншого, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість помічник російського президента Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

