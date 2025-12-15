63% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно – КМІС

Більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року.



Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року, а 15% – пів року чи декілька місяців. При цьому з 13% (з вересня) до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання.



За даними соціологів, лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж).

Упродовж 26 листопада-13 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Було опитано 547 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна українському уряду територія).

Це опитування оприлюднене на тлі чергових спроб досягти мирної угоди про завершення війни.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плані є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.



