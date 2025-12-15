Опитування: для 75% українців є зовсім неприйнятним російський план миру

72% українців готові схвалити план Європи і України щодо завершення війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року.

Соціологи опитували українців про умовний план Європи і України, який передбачає надійні гарантії, замороження нинішньої лінії фронту заморожується, рух України до ЄС та збереження санкцій проти Росії до встановлення сталого миру.

За результатами, опитування 31% «легко погоджуються на цей план», 41% вважають, що це буде «важкий, але загалом прийнятний варіант», 14% вважають, що це «зовсім неприйнятний варіант».



У вересні 2025 року 74% готові були підтримати цей план, різниця в межах похибки порівняно з поточним показником. Водночас з 18% до 31% стало більше тих, хто «легко погодяться на цей план».



За результатами опитування, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців (стільки ж було у вересні 2025 року). Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).



Умовний план Росії передбачає, що всі санкції проти Росії скасовуються, російська мова отримує офіційний статус, Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння, назавжди відмовляється від членства в НАТО, Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Упродовж 26 листопада-13 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Було опитано 547 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна українському уряду територія).

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».



