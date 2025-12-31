Доступність посилання

Україна у 2025-му очима кореспондента Радіо Свобода (фотогалерея)

2025 рік для України був одним із найскладніших за весь час повномасштабної війни. Наступ Росії, інтенсивні бої, нищівні удари по критичній інфраструктурі, гойдалки переговорів. Але і ЗСУ, і суспільство продемонстрували стійкість.

Фотографії не можуть передати звук російського FPV-дрона, який пролітає поруч, запах репатрійованих тіл з білих пакетів, смак землі, що потрапила до рота внаслідок роботи міномета під Покровськом. Коли ми дивимося на світлини, то не чуємо біля зруйнованого російською ракетою будинку плачу і криків людей, які втратили домівку, втратили своїх рідних. Ми не чуємо, що шепоче батько, тримаючи в руках труну своєї дитини. У наших вухах не дзвенить щасливий сміх дітей, які зустрічають свого батька після трьохрічного полону.

Але, дивлячись на ці фото, ми все це можемо собі уявити. І ми знаємо: це хроніка, це фотосвідчення.

У цій добірці фотодокументів лише невелика частина того, що пережила Україна на четвертому році повномасштабної війни.

2025-й був важким, 2026-й точно не буде легшим. Україні потрібно вистояти на один день довше, ніж це може зробити російський агресор.

Поблизу Торецька, 28 січня 2025 року (зараз ця ділянка окупована російськими військами). Мінометники 49-го ОШБ «Карпатська Січ» на Торецькому напрямку у хвилини відпочинку.У цей час військові мають змогу випити кави, запарити окропом «Мівіну», почитати новини, написати або відповісти на повідомлення близьким. Армія РФ цілодобово штурмує українські позиції. ЗСУ неймовірними зусиллями вдається стримувати натиск
Артилеристи 32-ї окремої механізованої бригади працюють на гарматі Д-20 на Покровському напрямку. 6 лютого 2025 року.З початку 2025 року розпочинаються активні бої за місто Покровськ, чи не щодня російські війська атакують українські позиції
Володимир (37 років), артилерист 32-ї окремої механізованої бригади на позиціях неподалік Покровська, 6 лютого 2025 року
Зруйнована багатоповерхівка в місті, де був написаний всесвітньовідомий «Щедрик». Покровськ, 9 лютого 2025 року
Чорнобильська ЧАЕС, 14 лютого 2025 року.У ніч проти 14 лютого, за кілька годин до початку Мюнхенської безпекової конференції, армія Росії атакувала дроном укриття, яке стримує радіоактивне випромінювання від 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені заявив, що влучання не було випадковим: за його словами, дрон був на висоті 85 метрів і радари не могли його бачити. Першочергові роботи з відновлення конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком на Чорнобильській АЕС планують завершити до кінця 2026 року
У грудні 2024 року бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ тримали передові позиції у Дворічній, на Харківщині. Вже за два дні російські сили перерізали українським бійцям логістику. Ці чоловіки опинилися в повному оточенні, але продовжували тримати свої позиції. Вони оборонялися 92 дні. Роман із побратимом ‒ єдині з усієї групи, хто вийшов звідти. Через засилля FPV-дронів ротація стає однією із найнебезпечних задач і основні втрати підрозділи несуть саме під час ротацій. Тому військові змушені залишатися на позиціях тижнями і місяцями, а все необхідне їм скидають вантажні дрони чи привозять НРК. На фото – Роман, піхотинець 8-го окремого гірського-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ показує на телефоні побут під час перебування в оточенні, де він пробув із побратимами 92 дні. Харківська область, 1 квітня 2025 року
Мінометники 8-го окремого гірського-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ ведуть вогонь зі 120 мм міномета по російських силах. Купʼянський напрямок, 2 квітня 2025 року
Діти йдуть на Великоднє богослужіння до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря повз Стіну пам'яті полеглих захисників України. Київ, 20 квітня 2025 року
Артилеристи 15-ї окремої бригади оперативного призначення «Кара-Даг» Національної гвардії України ведуть вогонь із самохідної гаубиці «Zuzana 2» по російських військах на Куп'янському напрямку, 10 травня 2025 року
Захід сонця неподалік Купʼянська, 10 травня 2025 року
Артилеристи 15-ї окремої бригади оперативного призначення «Кара-Даг» Національної гвардії України ведуть вогонь з гаубиці «Гіацинт-Б» по російських військах поблизу Куп'янська, 11 травня 2025 року
Підліток закриває вуха від звуку дрона, що стрімко йде на зниження для удару неподалік від людей, які біжать в укриття. Київ, 24 травня 2025 року
У вранішньому небі Києва падає збитий українським ППО російський «Шахед». Київ, 24 травня 2025 року.Станом на кінець 2025 року загальна кількість запущених Росією ударних БпЛА типу Shahed (а також дронів-приманок «Гербера» та інших типів) по всій Україні перевищила 44 000 одиниць
Благодійний бал «Хоробрих сердець», який організувала команда реабілітаційного центру U+ System. У заході взяли участь військові, які пройшли шлях відновлення після тяжких поранень. Артем і Поліна танцюють. «З одного боку, дуже просто, а з іншого – у силу фізичних можливостей дуже складно. Потрібно мріяти, ставити цілі і йти вперед, і власним прикладом доводити, що немає нічого неможливого», – говорить військовий. Це другий поставлений танець для Артема, перший разом із Поліною вони станцювали на Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка 31 травня 2025 року
Пожежа внаслідок російського обстрілу в одному з районів Києва, 6 червня 2025 року
Подружжя біля зруйнованого внаслідок російського ракетного обстрілу будинку у Києві. Під завалами їхній син. Пізніше рятувальники знайдуть його тіло. Київ, 17 червня 2025 року.За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у 2025 році загалом по Україні кількість загиблих цивільних внаслідок російських атак зростала, порівнюючи з 2024 роком. З січня по жовтень 2025 року російські далекобійні дрони та ракети вбили 548 людей, а кількість поранених зросла до 3592
Ветерани війни з ампутаціями кінцівок на благодійному турнірі з ампфутболу «Матч за Героїв 2.0». Київ, 22 червня 2025 року
4 липня Україна й Росія провели черговий обмін військовополоненими. Чернігівська область, 4 липня 2025 року.«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року», – повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Станом на кінець 2025 року Україна повернула з полону понад 2000 своїх громадян лише за 2025 рік (цифра, що значно перевищує попередні роки) в рамках численних обмінів, включаючи великі обміни військовополоненими та цивільними, що стали можливими завдяки переговорам і посередництву, зокрема за Стамбульськими домовленостями
Дитина в київському метрополітені під час масованої російської ракетної атаки. Київ, 18 липня 2025 року. Під час повітряних тривог метро перетворюється на укриття для тисяч людей. Оскільки російська армія цілеспрямовано ночами атакує українську столицю, то кияни цілими родинами сплять у метро на матрацах, накрившись ковдрами. Беруть з собою також домашніх тварин
Сотні людей біля театру імені Івана Франка у Києві вийшли на пікет з вимогою до президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414. Київ, 23 липня 2025 року.Протести почалися після того, як 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, що обмежував незалежність антикорупційних органів. Попри заклики ветувати документ, президент Володимир Зеленський його підписав, що викликало суспільне обурення та занепокоєння західних партнерів.Скандал навколо закону про НАБУ і САП закінчився тим, що Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт №13533 31 липня 2025 року, який скасував попередні обмеження (закон №12414) та відновив повноваження антикорупційних органів, гарантувавши їхню незалежність, хоча залишилися питання щодо деяких деталей, як-от поліграф. Це сталося після масових протестів та критики з боку міжнародної спільноти, що спонукало владу змінити курс
У травні Росія передала Україні понад шість тисяч тіл загиблих військових. Наразі вони проходять складну процедуру ідентифікації: фахівці оглядають тіла, відбирають зразки ДНК, відновлюють відбитки пальців, встановлюють особи за одягом і особистими речами.Водночас у розшуку як зниклі безвісти перебуває понад 70 тисяч людей – як військових, так і цивільних. Частина з них може перебувати в полоні або під вартою. Від початку року в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих бійців з різних напрямків фронту. Наразі в Україні працюють 23 лабораторії, які проводять ДНК експертизи репатрійованих військових. Поле бою залишається за російськими військами, що дає їм змогу проводити репатріаційні дії.На фото: робота фахівців під час ідентифікації переданих тіл. Полтава, 31 липня 2025 року
8 серпня у Києві рідні, колеги та друзі попрощалися із загиблою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною. Київ, 8 серпня 2025 року.У серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла на окупованій армією РФ території України. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців. 29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо її смерті. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину
Військовий 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри курить цигарку в очікування «чистого неба», щоб їхати на позиції. Межа Дніпропетровської та Донецької областей, 22 серпня 2025 року
Земля і листя підіймаються в повітря від роботи 120 міномета по російських силах на позиціях 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри. Покровський напрямок, 22 серпня 2025 року
Останній магазин на трасі Павлоград-Покровськ, де військові можуть випити каву і зʼїсти хот-дог після повернення з позицій, чи взяти з собою «енергетик» перед виїздом на завдання. Межа Донецької і Дніпропетровської областей, 23 серпня 2025 року
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Форум

