В Ірані посилюються протести на тлі падіння національної валюти та підвищення податків. Їх називають наймасштабнішими за останні три роки. В країні вже п'ятий день тривають протести через погіршення економічної ситуації та стрімке падіння національної валюти. Іранський ріал на неофіційному ринку торгується на рівні близько 1,4 млн за долар проти приблизно 800 тис. рік тому. Багато торговців закрили бізнес і приєдналися до протестів. Генеральний прокурор Ірану заявив, що протести є законними, але попередив про «рішучу відповідь» у разі спроб дестабілізації. Під час акцій лунали антиурядові гасла, зокрема «смерть диктатору» – гасло, яке часто звучало під час масових загальнонаціональних протестів, що сколихнули країну у 2022 році.