Роботи евакуюють поранених та доставляють провізію: як працюють оператори НРК під Вовчанськом

Українські військові на фронті все частіше використовують роботів – щоб доставляти їжу, евакуювати людей і знижувати ризик для піхоти. Ці машини керуються дистанційно, іноді їх оператори знаходяться в десятках кілометрів від лінії фронту. Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поспілкувався з операторами НРК 57-ї бригади ЗСУ.

