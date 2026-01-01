Українські військові на фронті все частіше використовують роботів – щоб доставляти їжу, евакуювати людей і знижувати ризик для піхоти. Ці машини керуються дистанційно, іноді їх оператори знаходяться в десятках кілометрів від лінії фронту. Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поспілкувався з операторами НРК 57-ї бригади ЗСУ.