У Чехії до коаліції увійшли противники підтримки України

У Чехії лідери трьох правих та популістських партій 3 листопада підписали угоду про створення владної коаліції. За підсумками парламентських виборів, що відбулися на початку жовтня, партії, які складають нинішній кабінет міністрів, втратили більшість.

Новим прем’єром, як очікується, стане лідер руху ANO Андрій Бабіш. Один із найбагатших людей країни вже був прем’єр-міністром, останні чотири роки він провів в опозиції. У коаліцію з ANO, як і очікувалося, увійшли дві правопопулістські партії – «Свобода і пряма демократія» на чолі з Томіо Окамурою, яка побудувала кампанію на критиці міграції, в тому числі і з України, і «Автомобілісти для себе», яка виступає проти так званої зеленої повістки.

Обидві ці партії скептично налаштовані щодо підтримки України. У проєкті програми майбутньої коаліції йдеться, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії. Також у ньому сказано про розширення співпраці з такими країнами, як Словаччина та Угорщина, позиція яких щодо підтримки України відрізняється від більшості країн ЄС. Але в документі не йдеться про можливість виходу з НАТО та ЄС чи припинення підтримки України.

Партнери по коаліції обіцяють утриматися від підвищення податків, відкинути останні ініціативи Євросоюзу щодо переходу до «зеленої економіки», посилити політику щодо міграції, а також створити реєстр неурядових організацій, які отримують фінансування з-за кордону.

Бабіш поки не отримав офіційного мандата від президента на формування уряду. Також невідомі імена майбутніх міністрів, хоча партії вже домовилися про розподіл портфелів. Кандидатура одного з лідерів «Автомобілістів» Філіпа Турека на посаду міністра закордонних справ опинилася під сумнівом через публікації у ЗМІ про те, що раніше він допускав у соцмережах расистські висловлювання. Сам Турек стверджує, що частина висловлювань йому не належала, інші пояснив «чорним гумором».