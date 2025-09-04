«Коаліція охочих» постачатиме Україні далекобійні ракети – уряд Британії

На засіданні групи країн-союзниць України у її боротьбі проти російської агресії, відомої як «Коаліція охочих», оголосили про намір постачати Україні далекобійні ракети «для подальшого зміцнення її арсеналу», повідомив офіс прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за підсумками паризького саміту коаліції, присвяченого виробленню довгострокового плану забезпечення гарантій безпеки для України.

У саміті взяли участь президент України Володимир Зеленський і спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

За повідомленням уряду Британії, Стармер також подякував військовим планувальникам і начальникам Генеральних штабів за їхню роботу, спрямовану на забезпечення можливості розгортання сил в Україні в разі припинення вогню. Деталей в уряді Британії не навели.

У рамках засідання «Коаліції охочих» Зеленський також провів закриту зустріч зі Стівом Віткоффом, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які очолюють «Коаліцію охочих», наполягали на тому, що будь-які європейські «сили стримування», розміщені на території України, повинні мати підтримку з боку США.

Офіс Стармера повідомив після зустрічі, що британський прем’єр-міністр «наголосив на непорушному зобов’язанні групи допомагати Україні, спираючись на підтримку президента Трампа, і зазначив, що тепер необхідно піти ще далі, щоб посилити тиск на Путіна з метою домогтися припинення бойових дій».

Макрон, виступаючи перед зустріччю, заявив, що підготовчу роботу з гарантій безпеки для України вже виконано і тепер має бути схвалено на політичному рівні. Подробиць він не розкрив. «Ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання миру», – сказав Макрон.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі з Віткоффом й іншими радниками з нацбезпеки зазначив у четвер, що гарантії безпеки «мають бути сильними та ефективними – у повітрі, на морі, на суші та в кіберпросторі».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який взяв участь у зустрічі онлайн, заявив, що для підтримки оборони України проти російської агресії необхідна широка коаліція. Посилаючись на європейських військових і представників розвідувальних служб, які попереджають про плани Росії протягом десятиліття завдати удару по інших європейських країнах, більшість з яких входить до НАТО, Рютте сказав: «Ми повинні зробити так, щоб наші сили стримування були настільки сильні, що Росія ніколи не наважиться, знаючи, що наша реакція буде руйнівною».

Рютте також закликав світ «не бути наївним щодо Росії». «Ми знаємо, чого домагається Путін, і докази цього є в Україні просто зараз», – заявив він.