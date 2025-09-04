Єрмак повідомив про зустріч із посланцем Трампа й радниками лідерів 4 країн у Парижі

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем Ради нацбезпеки й оборони Рустемом Умєровим зустрівся в Парижі зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Вітткоффом, а також радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером і дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

«Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі й на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України», – написав Єрмак у телеграмі 4 вересня.

Цього дня в Парижі лідери близько 30 західних союзників України розпочали зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити гарантії безпеки для України після можливої майбутньої мирної угоди з Росією.

Зустріч так званої Коаліції охочих у Парижі 4 вересня, на якій Зеленський присутній особисто, має на меті визначити рівень військової підтримки, яку група може надати Києву після війни.

«Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково і забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз», – написав у телеграмі президент Зеленський, коментуючи початок зустрічі.

Коаліція поки що не змогла досягти значного прогресу у визначенні своєї ролі, значною мірою тому, що Сполучені Штати ще не взяли на себе зобов’язання щодо післявоєнної ролі. Участь Вашингтона вважається вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 вересня заявив, що очікує «ясності» щодо того, що може бути досягнуто. Він додав, що це дозволить обговорити з Вашингтоном, які гарантії він може надати для посилення підтримки. «Я очікую, що завтра або невдовзі після завтрашнього дня буде ясність щодо того, що ми можемо колективно зробити», – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте журналістам у Брюсселі.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, спецпосланець Трампа Віткофф був частково присутній на зустрічі «Коаліції охочих», він повернеться до учасників на дзвінок президентові США.

Через 20 хвилин після початку засідання зʼявилися повідомлення, що Віткофф залишив зустріч. У Єлисейському палаці пояснили, що спецпосланець брав участь у частині роботи «Коаліції охочих» і звернувся до всіх присутніх голів держав й урядів, а потім був змушений покинути зустріч, як планувалося, для інших переговорів.

Як стало відомо раніше, у засіданні не беруть участь лідери Угорщини, Словаччини і Мальти. Про це кореспондентці Радіо Свобода стало відомо від чиновників у Єлисейському палаці.

Фізично присутні на засіданні, згідно з попередніми списками, окрім президентів Франції й України, є лідери Польщі, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, а також голови Єврокомісії та Ради ЄС.

Онлайн долучаються генеральний секретар НАТО, лідери Великої Британії, Норвегії, Канади, Іспанії, Японії та очільники решти країн ЄС, окрім Угорщини, Словаччини та Мальти. Австрія представлена міністром закордонних справ.

З-поза меж ЄС до обговорення онлайн приєдналися також лідери Нової Зеландії, Австралії, Чорногорії, Албанії, віцепрезидент Туреччини і міністр закордонних справ Ісландії.

Президент США Дональд Трамп, який раніше заявив, що європейські країни повинні будуть взяти на себе більшу частину тягаря щодо надання гарантій Україні, а Вашингтон підтримуватиме операції «ймовірно... з повітря», планує поговорити із Зеленським й іншими лідерами після зустрічі в Парижі.

Трамп не надав подробиць щодо того, які саме повітряні сили США будуть надані, але заявив, що Вашингтон може підтримати розгортання європейських військ, підтримане «Коаліцією охочих».

Росія відхилила ідею розміщення європейських військ на території України, а президент РФ Володимир Путін попередив, що Москва готова «вирішити всі свої завдання військовим шляхом», якщо прийнятної мирної угоди не буде знайдено.

«Коаліція охочих» включає близько 30 країн, які підтримують Україну, переважно європейських, а також Канаду, Австралію і Японію.