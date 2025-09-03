Трамп заявив, що не має послання для Путіна і чекає на його рішення

Президент США Дональд Трамп заявив 4 вересня, що не має ніякого послання для російського лідера Володимира Путіна і чекає на його рішення, в той час, як Росія продовжує демонструвати відсутність інтересу до припинення війни проти України.

«У мене немає послання президенту Путіну. Він знає, яке моє ставлення. Він повинен ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні – ви побачите, що станеться», – сказав Трамп під час зустрічі з журналістами в Білому домі.

За його словами, Росія вже втратила «сотні мільярдів доларів» через вторинні санкції, накладені на Індію за те, що вона купує російську нафту.

Трамп також повідомив, що «незабаром» проведе розмову з Путіним і вирішить, які подальші дії вжити щодо Росії.

Раніше сьогодні Путін прокоментував можливість особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, за проведення якої виступав Трамп. Він заявив, що така зустріч може відбутися у Москві, якщо Зеленський «готовий» приїхати до столиці Росії.

«Дональд [Трамп] попросив мене, якщо це можливо, провести таку зустріч. Якщо Зеленський готовий приїхати до Москви, така зустріч відбудеться», – сказав Путін на пресконференції у Пекіні.

Путін пропонував Зеленському зустрітися у Москві вже вдруге. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув, хоча і виступає за прямі переговори з Путіним.

Напередодні президент Трамп вже обіцяв «наслідки», якщо не буде поступу в організації зустрічі лідерів Росії й України щодо припинення війни.