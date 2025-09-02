Трамп «дуже розчарований» Путіним, але не стурбований через зв’язки Росії й Китаю

Президент Сполучених Штатів висловив розчарування діями президента Росії Володимира Путіна – про це він сказав у коментарі радіошоу коментатора CNN Скотта Дженнінгса, опублікованому 2 вересня.

Трамп повторив своє переконання, що російсько-українська війська «не має жодного сенсу» і не почалася б, якби він був президентом.

«Я дуже розчарований президентом Путіним, я можу це сказати. І ми робимо щось, щоб допомогти людям вижити. Справа не в Україні, а в тому, щоб допомогти людям вижити. Сім тисяч людей помирають щотижня. Переважно солдати, але сім тисяч. Якщо я можу це зупинити, думаю, в мене є обов’язок це зробити», – заявив він.

На питання про те, чи викликає в нього занепокоєння посилення відносин Росії й Китаю, президент США відповів негативно:

«Я не стурбований взагалі. У нас найсильніша армія у світі, вони ніколи не застосують силу проти нас, повірте, це найгірше, що вони могли б зробити».

Піч час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп заявив, що, якщо не буде жодних заяв про зустріч лідерів Росії й України, можливі наслідки, хоча не уточнив, які саме.

«Подивимося, що буде», – сказав він.

Президент Зеленський заявив 31 серпня, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія «вкладається у подальшу війну». Лідер США Дональд Трамп заявив, сподівається на «дуже швидке» завершення війни. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру.

Читайте також: Ердоган: Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі

Американський президент додав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося».

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами. Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки.



