Президент Росії Володимир Путін заявив 2 вересня про «готовність співпрацювати з американськими представниками» на захопленій російськими військовими в перший тиждень повномасштабного вторгнення у 2022 році Запорізькій атомній електростанції. Так слова Путіна на переговорах із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні передає телеграм-канал державної російської інформагенції «РИА Новости».

Інша офіційна російська агенція ТАСС цитує лідера РФ з однією відмінністю: «Росія готова співпрацювати зі США та Україною на Запорізькій АЕС».

Ніяких додаткових подробиць ця заява Путіна не містить.

Також у відкритій для преси частині переговорів Путін і Фіцо погодилися в питанні неприйнятності членства України в НАТО. Першим про це заявив словацький прем’єр, згодом президент РФ сказав, що «РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО – це інше питання».

У серпні видання Bloomberg написало з посиланням на джерела, нібито Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила окупацію Росією територій, захоплених під час її військового вторгнення.

Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського наказу про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які досі утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

За словами джерел, Росія припинить свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту в рамках угоди. Вони попередили, що умови та плани угоди все ще нестабільні та можуть змінитися.

Незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від будь-якої території, яку вона зараз займає, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Угода по суті спрямована на заморожування війни та прокладання шляху до припинення вогню та технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання, повідомили джерела.

Раніше США наполягали на тому, щоб Росія спочатку погодилася на безумовне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про припинення війни РФ проти України.