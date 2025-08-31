Зеленський: Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія вкладається у подальшу війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сигналізує про намір продовжувати війну проти України, а не брати участь у мирних переговорах, ініційованих США.

«Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня.

Він припустив, що під час свого візиту в Китай російський лідер Володимир Путін «знову буде викручуватись».

«Це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з прем’єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде», – сказав голова держави.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на «дуже швидке» завершення війни Росії в Україні. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру. «Я говорю про економічні санкції, оскільки ми не збираємося вплутуватися у світову війну», – наголосив Трамп. Президент США означив санкції як «економічну війну».

Американський президент додав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося».

На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки.