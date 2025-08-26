Politico: у ЄС розраховують на США у питанні санкційного тиску на Росію

Черговий пакет санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну не включатиме, як очікується, будь-яких нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв. Раніше вже взявши на себе зобов’язання поступово відмовитися від імпорту нафти і газу, Брюссель все усвідомлює, що для подальшого тиску на Москву в цій сфері необхідні рішення Вашингтона. Про це у вівторок пише видання Politico.



Деталями дискусій, які ведуться за зачиненими дверима, з виданням на умовах анонімності поділилися чотири європейські дипломати.



Новий пакет європейських санкцій, націлених на зниження можливостей російської економіки фінансувати війну, має бути оприлюднений у вересні. Він буде спрямований проти суден та компаній так званого «тіньового флоту», які допомагають Росії обходити чинні обмеження.



Однак, за даними медіа, найболючіші наслідки для Москви настануть у разі введення вторинних санкцій – проти компаній чи країн, які ведуть бізнес із Росією, і реальний ефект залежатиме від США.



Як пише Politico, багато спостерігачів вважають, що президент Росії Володимир Путін погодився на зустріч із головою Білого дому Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня лише після того, як Вашингтон увів високі мита щодо Індії – у зв’язку з її закупівлями російської нафти. Наступним значним кроком можуть стати аналогічні санкції щодо обмеження найважливішої для Росії торгівлі з Китаєм.



Президент США Трамп, схоже, залишає цей варіант з Китаєм на випадок провалу мирних переговорів.

«Протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все повернеться», - сказав Трамп 22 серпня. Американський лідер пригрозив Москві «масштабними санкціями або масштабними митами, або тим і іншим разом», якщо Москва не зробить кроків назустріч.

Після повернення на пост президента США в січні 2025 року Дональд Трамп не раз заявляв про готовність посилити санкції проти Росії, називаючи терміни, після яких може бути прийняте рішення. Оголошуючи наступні два тижні, Трамп зазначив, що Вашингтон, можливо, не зробить нічого.

«Або ми не робимо нічого та говоримо, що це ваша боротьба», – сказав Трамп.

Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом Росії 18 серпня повідомив, що почав готувати зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка «залежатиме від них».