Удар по Україні та «удар по Трампу». Чому зсуваються дедлайни, які ставить президент США?

Масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня, в результаті якого тільки в Києві загинули 25 осіб, підкреслив відсутність результатів миротворчої місії Дональда Трампа, пишуть журналісти агентства Reuters. У Білому домі заявили, що президент США «був незадоволений, але не здивований». А президент Володимир Зеленський масовану атаку по Україні назвав, у тому числі, «російським ударом по президентові Трампу». На цю ситуацію звертає увагу телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Він (президент США Дональд Трамп – ред.) був незадоволений цією новиною, але він і не був здивований. Йдеться про дві країни, які воюють уже дуже довго. Росія завдала цього удару по Києву. Але Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Тож президент продовжує уважно спостерігати за тим, що відбувається», – сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах

А президент України Володимир Зеленський зазначив: «Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни — до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру», – заявив Володимир Зеленський.

Намагаючись знайти пояснення тому, що дипломатія Трампа не працює, джерела Reuters вважають, що Володимира Путіна міг не так зрозуміти спецпосланець президента США Стів Віткофф: після візиту до Москви, як стверджують співрозмовники агентства, Віткофф повідомив Трампу про готовність Путіна піти на серйозні територіальні поступки, щоб завершити війну в Україні. Після цього Трамп погодився провести саміт із Путіним на Алясці. Але виявилося, що посланець Трампа неправильно зрозумів пропозиції російського президента, йдеть Reuters.

Дедлайни, які ставить Дональд Трамп, усе більше й більше зсуваються. Ми чули про два-три тижні вже багато разів

«Я думаю, що передусім американське керівництво усе більше й більше розчароване і сумнівається у своїх амбітних заявлених цілях щодо припинення цієї війни якнайшвидше. Ми бачимо, що дедлайни, навіть віртуальні, які сам собі ставить Дональд Трамп, усе більше й більше зсуваються. Ми чули про два-три тижні вже багато разів. Остання заява з Білого дому – вже розтягують цей дедлайн до кінця цього року. І мені здається, що усе більше й більше керівництво США сумнівається, що в них вийде укласти якусь угоду з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, і таким чином ще більше закріпити реноме миротворця за Дональдом Трампом», – прокоментував ситуацію в ефірі «Настоящего Времени» американіст і аналітик Агентства євроатлантичного співробітництва Антон Пеньковський.

Він вважає, що таке «затягування» грає на руку Володимиру Путіну: з одного боку, щодо нього не поспішають вводити санкції, а з іншого – минає час і на фронті, де наближаються важкі зимові бої.

Це грає на руку Путіна, який досить ефективно продовжує затягувати час

«Мені здається, що передусім це грає на руку позиції Кремля, позиції Володимира Путіна, який на цей момент досить ефективно продовжує затягувати час. Продовжуючи дипломатичні контакти на різному рівні зі Сполученими Штатами, даючи їм постійно якусь надію на дипломатичний прорив, [Росія] тим самим усе більше й більше відтягує настання якихось наслідків для себе, готуючи собі ґрунт для можливого обходу майбутніх санкцій з боку США. Ну і також готуючи власні резерви для можливих наслідків», – зазначає Пеньковський.

«Тут потрібно ще розуміти, що ми зараз перебуваємо в самому кінці літа і в найближчий час, якщо не вже зараз, сторони будуть готуватися до зимової кампанії в цій війні, яка буде, безумовно, дуже важкою як для України, так і для Росії, – продовжує експерт. – І мені здається, що поточна архітектура, коли США максимально скоротили свою допомогу офіційному Києву і по суті переклали досить велику частину витрат на своїх європейських партнерів по НАТО, – [в цих умовах] ми можемо побачити, що зимова кампанія 2025–2026 року буде максимально важкою як для України, так і для її європейських союзників. Дональд Трамп уже зараз по суті мінімізує шкоду від такої затягнутої війни, чого, безумовно, він не очікував».

При цьому, зазначає Антон Пеньковський, складно передбачити, чи вирішить президент США вводити додаткові санкції проти Росії, якщо його мирні зусилля будуть провалені. Тут не останню роль відіграють відносини з Китаєм.

«Калічних» санкцій, які б завдали значної шкоди російській економіці, я найближчим часом не очікував би

«Така можливість – [ввести санкції щодо Росії] – у нього була протягом усіх останніх місяців від моменту інавгурації, – наголошує експерт. – По суті, цього очікували від нього навіть у момент самої інавгурації, коли він підписав понад 100 законодавчих актів. Але якби він справді цього хотів, мені здається, що він би це вже зробив. І за його останніми заявами, мені здається, що найбільше його непокоїть (і це те, про що він сам говорив в інтерв’ю одразу після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці) подальше зближення Росії та Китаю, чого він хотів би надалі уникнути. І подальше накладання санкцій на Росію або якась більш агресивна політика щодо Кремля суперечить логіці заяв самого Дональда Трампа, який не хотів би зближати Москву і Пекін».

«Тому мені здається, що в найближчий час, якщо не станеться якихось надзвичайних подій, очікувати якихось значних санкцій щодо Росії ми не можемо, – підсумовує американіст. – Ми можемо побачити деякі символічні кроки, щоб показати трансатлантичну єдність між Європою і США та показати свою триваючу підтримку щодо України. Але тих самих «калічних» санкцій, які б завдали значної шкоди російській економіці, я найближчим часом не очікував би».



