«Приблизно 90% підприємств ВПК Росії будуть під обстрілом». На що здатна нова українська ракета «Фламінго»

«З любов’ю з України» – напис на новій крилатій ракеті, яку виготовляють на секретному підприємстві всередині країни. Перші кадри ракети «Фламінго» вдалося зняти журналістам агентства Associated Press за умови, що вони не розкриватимуть місце зйомки, зауважує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки. Технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла деякі подробиці про нову зброю.

Максимальна дальність польоту становить 3000 км, з точністю до 14 метрів ураження цілі на такій відстані

«Загальна максимальна злітна вага ракети становить шість тонн. Вона запускається за допомогою твердого ракетного палива, а далі летить завдяки турбореактивному двигуну нашого власного виробництва, а також твердопаливному прискорювачу, який теж є нашою розробкою», – зауважила технічна директорка компанії Fire PointІрина Терех.

Через заводську помилку перші версії ракети вийшли рожевого кольору, тому її назвали «Фламінго». Назва прижилася, і вирішили її не змінювати, а ось колір, звісно, скоригували, розповіли у компанії.

«Максимальна дальність польоту становить 3000 км, з точністю до 14 метрів ураження цілі на такій відстані. Максимальна швидкість – 900 км/год. Крейсерська швидкість може варіюватися, і я її не розкриватиму. А вантажопідйомність на цей момент становить 1150 кг. Спочатку вона була 1000 кг, але потім ми знайшли спосіб трохи її збільшити», – зазначає Ірина Терех.

З такою дальністю – три тисячі кілометрів – українські ракети зможуть долітати в глибокий тил Росії, і це може суттєво вплинути на перебіг бойових дій, вважають експерти.

«Основні підприємства російського ВПК розташовані в Московській області, Поволжі та на Уралі. Усі ці райони під ударом. Наприклад, на Уралі є місто Воткінськ, де росіяни виробляють «Орешник» і всі ракети. До нього – лише 1400 кілометрів. За моїми підрахунками, приблизно 90% підприємств російського ВПК будуть під обстрілом», – каже авіаційний експертВалерій Романенко.

Коли ці крилаті ракети стануть на озброєння ЗСУ та будуть застосовуватися військовими в реальних бойових діях, поки невідомо. Міністр оборони країни Денис Шмигаль висловлюється обережно: «Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А все інше ми дізнаємося, коли настане належний момент».

Українське видання «Дзеркало тижня» опублікувало відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент випробування ракети «Фламінго».

До кінця грудня або в січні-лютому має розпочатися масове виробництво

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пуски пройшли успішно, і це найкраща розробка такого виду зброї в країні:

«Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, поки у нас немає можливості застосувати сотні ракет. До грудня в нас їх стане більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має розпочатися масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми».

Уряд України щороку закуповує в українських виробників зброї на суму близько 10 мільярдів доларів. За даними чиновників, галузь здатна продавати у кілька разів більше, зокрема і крилатих ракет.

«Виробництво української зброї є величезною гарантією незалежності України, не лише української незалежності, а й європейської незалежності та європейської безпеки на всьому континенті. Адже зараз Україна утримує цей бар’єр і, можна сказати, експортує безпеку в інші країни, що знаходяться за Україною», – зазначає технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

Наразі, за даними компанії-виробника «Фламінго», вони будують приблизно одну ракету на день. До жовтня сподіваються виробляти до семи одиниць на добу – 210 ракет на місяць.