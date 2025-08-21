Зеленський анонсував початок масового виробництва далекобійних ракет «Фламінго» в кінці року

Президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця грудня цього року чи на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго». Він сказав про це під час спілкування з журналітами, слова голови держави 21 серпня цитує низка ЗМІ.

За словами Зеленського, ракета вже пройшла успішне випробування, вона здатна летіти на відстань три тисячі кілометрів.

Деталей президент не навів, зазначивши, що не зможе їх надати, доти, поки в України не буде можливості застосування сотні таких ракет.

17 серпня у ЗМІ з’явилися повідомлення про ракету «Фламінго». Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми уряду 18 серпня підтвердив розробку. «Вчора всі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це – потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це ключові подробиці, а решту ми дізнаємося, коли прийде належний момент», – сказав Шмигаль.