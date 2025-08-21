Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів, повідомляє пресслужба відомства.

Також до експлуатації у Силах оборони допустили вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

«Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники- перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів», – розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.

Згодом Зеленський заявив про необхідність виробництва 500–1000 перехоплювачів на добу:

«Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців»



