Зеленський доручив Шмигалю укласти контракти щодо дронів і підготувати програму роботи Міноборони

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України, йдеться у відповідному повідомленні глави держави.

«Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», – розповів Зеленський.

Крім того, ще однією темою доповіді Шмигаля стали далекобійні удари безпілотниками, наголосив президент.

«Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність», – зазначив глава держави.

За його словами, на понеділок, 21 липня, міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.



