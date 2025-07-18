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Зеленський доручив Шмигалю укласти контракти щодо дронів і підготувати програму роботи Міноборони

Темою доповіді Шмигаля стали далекобійні удари безпілотниками, наголосив президент Володимир Зеленський
Темою доповіді Шмигаля стали далекобійні удари безпілотниками, наголосив президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України, йдеться у відповідному повідомленні глави держави.

«Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», – розповів Зеленський.

Крім того, ще однією темою доповіді Шмигаля стали далекобійні удари безпілотниками, наголосив президент.

«Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність», – зазначив глава держави.

За його словами, на понеділок, 21 липня, міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.


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