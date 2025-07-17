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Політика

Ротація Шмигаль – Свириденко: з якою метою змінили уряд?

Парламент проголосував за призначення Юлії Свириденко новою прем’єркою.

Її попередник Денис Шмигаль став міністром оборони.

А віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину відряджають у США.

  • Що очікувати від цих змін і яка їхня мета?
  • У чому сенс урядових рокіровок?
  • Чим тепер займатиметься ексміністр оборони Рустем Умєров?
  • Чи приймуть на посаду посла у США кандидатку, проти якої порушені справи?
  • Як таке призначення вплине на сприйняття країни?
  • Чому Шмигалю «віддали» Міністерство оборони?
  • До чого тут Андрій Єрмак і Давид Арахамія?
  • Чи є у планах владної команди демобілізація і чіткі терміни служби?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

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