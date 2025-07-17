Ротація Шмигаль – Свириденко: з якою метою змінили уряд?

Парламент проголосував за призначення Юлії Свириденко новою прем’єркою.
Її попередник Денис Шмигаль став міністром оборони.
А віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину відряджають у США.
- Що очікувати від цих змін і яка їхня мета?
- У чому сенс урядових рокіровок?
- Чим тепер займатиметься ексміністр оборони Рустем Умєров?
- Чи приймуть на посаду посла у США кандидатку, проти якої порушені справи?
- Як таке призначення вплине на сприйняття країни?
- Чому Шмигалю «віддали» Міністерство оборони?
- До чого тут Андрій Єрмак і Давид Арахамія?
- Чи є у планах владної команди демобілізація і чіткі терміни служби?
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