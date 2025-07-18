Президент провів зустріч з Умєровим: одне з завдань – більше динаміки в реалізації стамбульських домовленостей

Президент України Володимир Зеленський обговорив сьогодні з новим секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим роботу РНБО та ставки Верховного головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Про це повідомляється у телеграмі президента.



За його словами, одне із завдань – активізувати перемовний трек.

«Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі», – йдеться у повідомленні.



Також, як зазначається, Умєров має продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї – потрібно повністю реалізувати кожну угоду з партнерами про постачання зброї, а також нові домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.



«Проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України», – додав Зеленський.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки і оборони України.

Минулого тижня стало відомо, що Умєрова розглядають кандидатом на посаду посла США. Однак 17 липня Зеленський заявив, що поки триває погодження кандидатури Ольги Стефанішиної на посаду посла України в США, вона працюватиме в статусі спеціальної уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.

До 17 липня Рустем Умєров очолював Міноборони. Його наступником став Денис Шмигаль.



