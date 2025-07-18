Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО з березня 2024 року.

Минулого тижня Володимир Зеленський називав Умєрова можливим кандидатом на посаду посла США. Однак 17 липня він заявив, що поки триває погодження кандидатури Ольги Стефанішиної на посаду посла України в США, вона працюватиме в статусі спеціальної уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.

До 17 липня Рустем Умєров очолював Міноборони. Його наступником став Денис Шмигаль.