«План – 500-1000 перехоплювачів за добу»: Зеленський доручив готувати Технологічну ставку

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача – про це він повідомив у вечірньому зверненні 25 липня.

Зеленський розповів, що представники Служби зовнішньої розвідки України та Головного управління розвідки доповіли про виклики на літо й осінь та про наміри Росії.

«Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав Головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні», – заявив він.

Президент подякував українським підрозділам, які діють на російській території.





Також, за його словами, міністр оборони доповів про надходження допомоги від партнерів:

«Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну Ставку – і саме щодо дронів. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців».

Голова держави згадав про візит до однієї з компаній із виробництва дронів-перехоплювачів. Він подякував розробникам, «хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо – максимально».

Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.