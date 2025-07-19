Шмигаль обговорив із Федоровим масштабування рішень для протидії «Шахедам»

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, повідомили сторони 19 липня.

За словами Шмигаля, розмова концентрувалася на масштабуванні технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, в тому числі дронів-перехоплювачів:

«Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів «шахедів» щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив Президент».

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Також, додає голова Міноборони, учасники зустрічі говорили про виробництво зброї та запуск нових рішень, які можуть змінити ситуацію на фронті.

«Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії», – зазначив Шмигаль.

Федоров також повідомив про першу зустріч зі Шмигалем після його призначення на цю посаду: «обговорили нову стратегію розвитку оборонних інновацій». Він зазначив, що урядовці обговорили, поміж іншого, розвиток системи «Армія дронів.Бонус» та ухвалення рішень щодо оборони на основі «якісних даних».

Напередодні президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.