Урсула фон дер Ляєн: Путін не змінився, за 25 років він почав чотири війни

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність «сильного стримування» президента Росії Володимира Путіна.

«Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна зупинити лише за допомогою сильного стримування. Ми маємо бути точними і швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію», – заявила вона під час візиту до Польщі.

Фон дер Ляєн із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 31 серпня відвідала прикордонний пост у Кринках на кордоні з Білоруссю, щоб обговорити зміцнення східного кордону Євросоюзу на тлі гібридних атак з боку Москви і Мінська.

Нещодавно президентка Європейської комісії висловила обурення черговим масованим ударом Росії по Україні. Вона пообіцяла зберігати максимальний тиск на Росію і представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх на оборону і реконструкцію України.