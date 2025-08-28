Президентка Єврокомісії обурена ударом РФ по Києву та обіцяє максимальний тиск на Москву

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обурена російським ударом по Києву, через який, серед іншого, пошкоджений офіс представництва ЄС.

«Я обурена нападом на Київ, який також вразив наші офіси ЄС. Це була найсмертоносніша атака безпілотників та ракет на столицю з липня», – сказала Урсула фон дер Ляєн і повідомила, що дві ракети влучили на відстані 50 метрів від будівлі представництва ЄС з інтервалом 20 секунд. Ніхто зі співробітників не постраждав.

За її словами, це показує, що «Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок та дітей. І навіть цілиться в Європейський Союз».



Вона пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх на оборону та реконструкцію України.

Читайте також: «Час для нових санкцій проти РФ, вже зіпсовані десятки можливостей для дипломатії» – Зеленський після атаки РФ

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 15 людей, серед них є діти. Постраждали 38 людей.

Завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в семи районах Києва. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



