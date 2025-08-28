Російська атака: у Києві та області 29 серпня оголосили днем жалоби

У Києві та Київській області 29 серпня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в четвер, повідомляє місцева влада.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, на будівлях підприємств, установ та організацій комунальної власності будуть приспущені з чорною стрічкою державний прапор України та прапор міста Києва. У цей день також скасували проведення розважальних заходів.

«Закликаємо киян до належного вшанування памʼяті жертв російської агресії. Висока культура підтримки один одного в найскладніший час – частина нашої сили. Наш біль спільний», – додає КМВА.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник зазначив, що в регіоні 29 серпня також триватиме жалоба за загиблими в Києві.





«Особливо боляче мені сьогодні говорити про Дарницький район столиці – місце, де я виріс, працював і живу досі. Там серед постраждалих – люди, яких знаю особисто, телефонує багато з болем і відчаєм», – зазначив Калашник.

Він висловив співчуття родинам і близьким загиблим.

За останніми даними голови КМВА, відомо про 15 загиблих у Києві, серед них – четверо дітей. Також серед постраждалих 10 дітей. Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі столиці триває.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



