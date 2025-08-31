Опитування: 59% українців за припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – за прямі переговори з РФ

Соціологічна група «Рейтинг» 31 серпня опублікувала результати опитування громадської думки щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, згідно з якими, 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії).

При цьому 82% опитаних вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни, з яких 62% виступають за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі переговори з Росією.

75% респондентів вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

«Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії й постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) і міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%). На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій», – йдеться в опитуванні.

Під час цього ж дослідження українців запитали про їхні політичні уподобання. За даними авторів опитування, рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.

Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% – готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного.

На парламентських виборах 24% могли б проголосувати за гіпотетичну «партію Залужного», 20% – за «блок Зеленського», 7% – за провідну опозиційну парламентську партію «Європейська солідарність», лідером якої є експрезидент України Петро Порошенко.

Опитування проводилося 21-23 серпня. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Розмір вибірки: 1600 респондентів. Формат вибірки: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

7 серпня опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що абсолютна більшість (76%) українців категорично відкидає так званий мирний план Росії, який фактично передбачає капітуляцію України. КМІС досліджував ставлення українців до трьох варіантів мирних планів: від США, від Європи з Україною і від Росії. Респондентові називали один із цих планів, зачитуючи умови і не називаючи його авторство.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше неодноразово наголошував, що Росія просуває вимоги, рівносильні повній капітуляції України, і що РФ продовжуватиме просувати цю мету доти, доки російськи лідер Володимир Путін вірить, що може військовим шляхом перемогти в Україні. Щоб змінити це, зазначають аналітики, потрібна подальша підтримка України Заходом, зокрема США.

В ISW також заявляли, що Кремль затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.