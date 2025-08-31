Доступність посилання

Опитування: 59% українців за припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – за прямі переговори з РФ

75% респондентів вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки
Соціологічна група «Рейтинг» 31 серпня опублікувала результати опитування громадської думки щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, згідно з якими, 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії).

При цьому 82% опитаних вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни, з яких 62% виступають за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі переговори з Росією.

75% респондентів вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

«Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії й постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) і міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%). На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій», – йдеться в опитуванні.

Під час цього ж дослідження українців запитали про їхні політичні уподобання. За даними авторів опитування, рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.

Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% – готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного.

На парламентських виборах 24% могли б проголосувати за гіпотетичну «партію Залужного», 20% – за «блок Зеленського», 7% – за провідну опозиційну парламентську партію «Європейська солідарність», лідером якої є експрезидент України Петро Порошенко.

Опитування проводилося 21-23 серпня. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Розмір вибірки: 1600 респондентів. Формат вибірки: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

7 серпня опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що абсолютна більшість (76%) українців категорично відкидає так званий мирний план Росії, який фактично передбачає капітуляцію України. КМІС досліджував ставлення українців до трьох варіантів мирних планів: від США, від Європи з Україною і від Росії. Респондентові називали один із цих планів, зачитуючи умови і не називаючи його авторство.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше неодноразово наголошував, що Росія просуває вимоги, рівносильні повній капітуляції України, і що РФ продовжуватиме просувати цю мету доти, доки російськи лідер Володимир Путін вірить, що може військовим шляхом перемогти в Україні. Щоб змінити це, зазначають аналітики, потрібна подальша підтримка України Заходом, зокрема США.

В ISW також заявляли, що Кремль затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.

