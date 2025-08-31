ISW: Кремль, ймовірно, намагається вплинути на Захід, створюючи хибне враження, що перемога РФ є неминучою

Кремль, схоже, розпочав скоординовану інформаційну кампанію, що демонструє військову силу на полі бою, щоб сформувати мислення Заходу та хибно зобразити російську перемогу як неминучу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська захопили 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів лише на півночі Сумської області – ймовірно, також з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська окупували 99,7 відсотка Луганської області, 79 відсотків Донецької області, 76 відсотків Херсонської області та 74 відсотки Запорізької області.

ISW оцінює, що Герасимов завищує більшість своїх заяв. ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська отримали лише приблизно 2346 квадратних кілометрів української території та захопили 130 населених пунктів з 1 березня. Заяви Герасимова помітно завищують російські здобутки приблизно на 1200 квадратних кілометрів та 19 населених пунктів. За оцінками ISW, російські війська захопили 212 квадратних кілометрів на півночі Сумської області, але окупували лише дев'ять населених пунктів на півночі Сумської області.

Аналітики Інституту вивчення війни оцінюють, що російські війська окупували приблизно 99,7% Луганської області, 76,7% Донецької області, 73,2% Херсонської області та 73% Запорізької області.

У ISW зауважують, що Герасимов – не перший високопоставлений російський чиновник, який останніми днями робить перебільшені заяви про російські просування. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов 29 серпня аналогічно заявив, що російські війська наразі захоплюють від 600 до 700 квадратних кілометрів на місяць, але ISW оцінює, що російські війська просувалися лише на 440-500 кілометрів на місяць у червні, липні та серпні 2025 року.

«Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії неминучі. Кремль, схоже, намагається використовувати великі обсяги кількісних даних, щоб створити хибне враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою. Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей на полі бою, таким чином, що Україна повинна поступитися російським вимогам, і тому Захід повинен припинити свою підтримку України», – йдеться у звіті.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня 2022 року Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН у жовтні 2022 року схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

На частині Луганщини та Донеччини бойові дії розпочалися у 2014 році.

Американський Інститут вивчення війни ISW раніше неодноразово наголошував, що Росія просуває вимоги, рівносильні повній капітуляції України, і що РФ продовжуватиме просувати цю мету доти, доки Путін вірить, що може військовим шляхом перемогти в Україні. Щоб змінити це, зазначають аналітики, потрібна подальша підтримка України Заходом, зокрема США.

В ISW також заявляли, що Росія намагається затягнути мирні переговори щодо припинення війни проти України, щоб продовжувати просування на полі бою і для отримання подальших поступок.



