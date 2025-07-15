Українці стануть меншістю? Як Росія крок за кроком заміщує населення в окупації

Дагестанська вчителька навчає українську дитину російської мови, а дитина, яка росла на берегах Азовського моря, на канікули їде до Чуваської республіки РФ. Кремль спонукає громадян Росії їхати на окуповані території України – та витісняє звідти корінне українське населення. І це – не просто бажання громадян країни-агресорки відвідати «нові території», а цілеспрямована політика, кажуть фахівці, що займаються правозахистом людей в окупації. Крім того, окупанти переходять вже й до приваблення на загарбані землі мігрантів з інших країн – Таджикистану, Афганістану, Північної Кореї. Як Кремль це впроваджує та чи може понести відповідальність? Розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Родини, яких команда Save Ukraine рятує з окупації, розповідають: у їхніх населених пунктах російські військові масово поселяються зі своїми родинами. Найчастіше – це вихідці з Чечні та Сибіру», –розповідає у дописі на фейсбуці Микола Кулеба, засновник організації Save Ukraine, яка допомагає повертати з РФ депортованих українських дітей.

Він цитує історії дітей, чиї права жорстокого порушували ці військові – постріли по ногах, зґвалтування, спроби викрадення. «Цих дітей ми вже врятували, і зараз вони в безпеці, – пише Кулеба. – Але сподіватись на «захист» окупаційної влади марно – російська «система правосуддя» ніколи не стане на бік українців. Їх навпаки можуть звинуватити в «дискредитації» російських військових».

На окупованих територіях вже з’являються китайці, очікується прибуття афганців та індусів

У коментарі Донбас Реалії Микола Кулеба додає: «На окупованих територіях вже з’являються китайці, очікується прибуття афганців та індусів. Зокрема, в окупованій Луганській області готуються до відкриття коледжу для дітей з Китаю. З Афганістаном та Індією Росія підписала угоди про трудову міграцію».

Йдеться про те, що під час Петербурзького економічного форуму делегація «Талібану» зацікавилась «взаємодією з «ЛНР/ДНР». А тут Донбас Реалії розповідають більше про плани окупантів відкрити китайський коледж у Луганську.

Експерт Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько зазначає, що, окрім афганців, РФ у рамках трудової міграції заманює на окуповані терени України громадян Лаосу та КНДР.

«Це перші кроки зараз робляться, і можна очікувати появи ще більшої кількості представників з Близького Сходу на тимчасово окупованих територіях», – прогнозує він.

Нещодавно Головне управління Міноборони України повідомило, що Росія втягує у війну з Україною Лаос. Йдеться про нібито залучення військових інженерів з цієї країни для розмінування Курської області РФ. Військові експерти не виключають, що згодом солдати з Лаосу будуть долучатись до бойових дій безпосередньо.

Росія готова доплачувати, аби з глибинки поїхали на Донбас чи окупований Південь

Що стосується масового заїзду на окупований Схід і Південь громадян Росії, то прикладів цього – сотні. Їх Росія сама охоче демонструє у своїх пропаганді: новини окупованих територій протягом ось уже кількох років наповнені cюжетами про те, як російські регіони-шефи ремонтують, вчать і лікують на нових територіях.

«Вчителька з Дагестану вчить українську дитину російської мови, ви можете собі таке уявити?! Коли навіть люди, які володіють російською мовою з акцентом, викладають її або інші предмети», – обурюється Олег Охредько.

Для таких відряджень уряд РФ впровадив для працівників відповідних сфер економічні стимули: за кожен день роботи на ТОТ їм платять подвійний середній оклад; доплачують за поточні витрати і винайм житла; видають чималі, як для російських реалій, добові.

Ще однією принадою для громадян Росії є будинки, конфісковані у громадян України як нібито безхазяйні. Про такі випадки розповідають у благодійному фонді «Схід SOS», який допомагає переселенцям, зокрема і з окупованих територій.

Один з наших свідків з Херсонщини зазначив, що його з родиною залякували тим, що на їхнє місце прийдуть башкири

«Російські військові залякують цивільне населення тим, що на їхнє місце приїдуть представники інших національностей, – розповідає документаліст «Схід SOS» Назар Луценко. – Наприклад, один з наших свідків з Херсонщини зазначив, що його з родиною залякували тим, що на їхнє місце прийдуть башкири».

На загарбані в України території часто їдуть ті, хто не має нормального житла і роботи у себе на батьківщині, каже Луценко.

«Відповідно до програм «Земський лікар», «Земський вчитель» росіяни, які погоджуються працювати на окупованих територіях, отримують значно більші виплати. В низці інтерв'ю, які ми мали з вчителями, що покинули ТОТ, вони зазначають, що серед числа російських громадян, що прибувають на ТОТ, є велика кількість нацменшин», – каже документаліст.

Проте, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова зауважує, що політикою Кремля є в принципі заміщення населення окупованих територій, а не заміщення обов'язково представниками російських нацменшин.

Росія передусім усіляко сприяє приїзду військових з родинами, по-друге, – намагається перекрити брак фахівців (у цьому матеріалі Донбас Реалії детальніше показують, як це відбувається з медиками) – і тут навряд чи йде добір за етнічною ознакою.

«Я не зовсім впевнена, що це прицільно про національні меншини чи спільноти російські, – зауважує вона, – тому що Росія зацікавлена у заповненні певних професійних прогалин, усі ці програми: «Земський вчитель», «Земський лікар». Вони завозять когось з представників національних спільнот, але іде комбінація. У нас принаймні не була задокументована цілеспрямована практика завезення саме національних меншин».

«А те, що вони завозять своїх фахівців і заміщують населення, те, що вони сприяють через програми адаптації, міграції, щоби з військовими приїздили їх сім'ї – то це так. Це ми бачили ще з Криму», – додає Луньова.

Так росіяни намагаються витіснити проукраїнське населення

Утримувати приїжджих на окупованих територіях України допомагає надане їм житло, каже директорка з адвокації ZMINA, а українці тим часом дедалі більше втрачають середовище, де можуть зберегти свої проукраїнські настрої.

«Так росіяни намагаються витіснити проукраїнське населення, замістити населенням, яке приїздить і яким легко маніпулювати. Тих, хто не хоче на окупованих територіях з ними співпрацювати, витісняють», – каже правозахисниця.

«Ця тенденція посилюється – особливо, коли востаннє було завезення комунальників, – зауважує Олег Охредько. – Люди приїжджають в складі аварійних бригад і частково залишаються. Що стосується так званих гастарбайтерів, яких завозять безпосередньо працювати, – потім частково цих людей забирають до армії під тиском або під загрозою карного переслідування, а частково вони оселяються на [окупованій] території».

Поки вчительки з РФ їдуть в окупацію, українських дітей возять по всій Росії

Сприяючи переїзду в окупацію громадян РФ та інших держав, Кремль паралельно намагається вивезти звіди корінне населення. Найбільш відомим таким заходом є депортація українських дітей та їхнє усиновлення російськими громадянами, за що Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Інших же дітей РФ намагається якомога більше «возити» по території Росії. Це потрібно для просвітницько-культурної пропаганди, каже експерт Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько.

«Наприклад, з Бердянська вивозять наших дітей на відпочинок до Чувашії. Ви уявіть собі, з Азовського моря везти відпочивати дітей в Чувашію. Це передусім стрес для дитини», – говорить він.

«Росіяни возять наших дітей по усій країні, це залежить від програми, – коментує Альона Луньова. – Це можуть бути дальні регіони Росії, можуть бути ближні. Москва, наприклад, чи Санкт-Петербург, якщо це стосується якихось наукових змін, поїздок з метою ознайомлення з культурою, «пушкіни», «лєрмонтови» і так далі. Але також важливо сказати, що у них є програми про «регіони-побратими», де вони привозять дітей просто у ці регіони, з якими є певні домовленості. І це не завжди регіони з Далекого Сходу».

Які наслідки?

Після визволення українських територій постане проблема повернення цих людей назад до їхніх місць проживання, каже експерт Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько.

Росія не має права заселяти окуповані території власними людьми

«Ця проблема буде виходити на міжнародний рівень у зв'язку з тим, що потрібно буде, перепрошую, «допомагати» цим людям повернутися назад, тому що вони заїжджають порушуючи не тільки українське, а і міжнародне законодавство», – зазначає Олег Охредько.

Етнічний склад українських територій може суттєво змінитися, а отже і проявів підтримки України ставатиме усе менше.

«Українці стануть в окупації меншістю. Росіяни змінюють етнічний склад окупованих територій. Їхня головна мета – придушення будь-якого опору українців, зменшення критичної маси людей, які могли б виступати проти окупаційної політики», – каже Донбас Реалії Микола Кулеба.

«Це насправді міжнародний злочин. Вони не мають права заселяти окуповані території власними людьми, але вони це роблять», – наголошує Альона Луньова. Але водночас констатує: навряд чи Росію зупинять можливі юридичні наслідки.

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