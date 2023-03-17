Cудді МКС видали ордер на арешт президента Росії Путіна

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні – Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

«Путін, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії. Злочини, ймовірно, були скоєні на окупованій території України щонайменше з 24 лютого 2022 року. Існують розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочин – за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими.. Марія Львова-Бєлова, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переселення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії», – повідомляє пресслужба МКС.

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За повідомленням, ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової видані за поданими прокуратурою клопотаннями 22 лютого 2023 року.



«Палата визнала, що ордери є таємними, щоб захистити потерпілих і свідків, а також забезпечити розслідування. Проте, пам’ятаючи про те, що дії, про які йдеться в даній ситуації, нібито тривають, і що обізнаність громадськості про ордери може сприяти запобіганню у подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя дозволити Секретаріату публічно оприлюднювати існування ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видано ордери», – додають в МКС.

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Напередодні видання New York Times з посиланням на анонімних посадовців п повідомляло, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, найближчим часом відкриє дві кримінальні справи за звинуваченнями у воєнних злочинах у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, а також видасть ордери на арешт кількох осіб, які, ймовірно, причетні до цих злочинів.