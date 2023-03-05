Росія має п’ять сценаріїв викрадення українських дітей – уповноважена президента

Окупаційна влада, здебільшого, використовує п’ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію Росії, зазначила радниця-уповноважена Президента з прав дитини Дарія Герасимчук під час виступу на міжнародній конференції «Правосуддя заради перемоги», яка відбулася у Львові.

«Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей», – сказала вона.

Зокрема, дітей переміщують на територію РФ після «вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів». Також, за словами радниці президента, були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом «оздоровлення у дитячих таборах».

«Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч»,– зазначила вона.

Уповноважена президента з прав дитини наголосила, що «потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей».

«Наша мета зараз – негайно припинити примусове переміщення та депортацію дітей. Для цього потрібна міжнародна допомога», – додала Герасимчук.

Очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила Радіо Свобода 28 лютого, що в уряді розглядають можливість примусової евакуації цивільних людей із зон активних бойових дій. За її словами, поки дискусія – «аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми», триває.

Зокрема, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко неодноразово закликав цивільних жителів евакуюватися через постійні російські обстріли.