В ОГП повідомили, де найбільше фіксують сексуальних злочинів із боку окупантів

За час повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових, більшість із них – у Херсоні та Київській області, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України Ірина Діденко.

«Я можу говорити лише про факти, де постраждала особа погодилася на відкриття кримінального процесу, будучи проінформованою, що її очікує. Часто родина не знає, що сталося з постраждалою людиною, вона дуже боїться, щоб не дізналися. Тобто фактів, сигналів ми фіксуємо дуже багато. Але з тих, що згодилися станом на сьогодні, ми можемо говорити про 156 таких фактів і власне найбільше – у Херсоні – 65 фактів зафіксували, Запорізька область – 6, решта – Київська область», – розповіла вона.

Насильства зазнавали як жінки, так і чоловіки та діти, сказала представниця Офісу генпрокурора. За її словами, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів.

«Зараз ми можемо говорити про сім повідомлень про підозру, є напрацювання і будуть ще. З них чотири обвинувачувальних акти ми передали до суду. Маємо один вирок – 12 років позбавлення волі. Це вирок – заочне засудження, тобто без фізичної присутності військового. Ми відштовхуємося від бажання постраждалої особи. Якщо вона готова йти в суд, якщо вона хоче компенсації в такому вигляді, ми йдемо і доводимо злочин. Як мінімум, це дає те, що вони (заочно засуджені військові РФ – ред.) не можуть виїхати за межі Росії», – підкреслила Діденко.