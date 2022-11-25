У День боротьби з насильством проти жінок МЗС закликає мобілізувати зусилля світу для покарання військових РФ

У Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок, який відзначається 25 листопада, Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій наголосило на важливості мобілізувати зусилля міжнародної спільноти, щоб покарати російських військових, зокрема і за сексуальне насильство в Україні.

«Разом з партнерами продовжимо активну роботу по лінії Міжнародного кримінального суду. Маємо подбати, аби гідність кожного українця, особливо тих, хто зазнав насильства від окупантів, була захищена», – йдеться у заяві.

За даними відомства з посиланням на прокурорів, через факти сексуальних злочинів, вчинених російськими військовими, в Україні відкрито понад 40 кримінальних проваджень.

Правозахисники неодноразово заявляли, що чимало злочинів залишаються поза увагою правоохоронців через відмову жертв повідомляти публічно про насилля, вчинене щодо них.