«Європарламент посилить роботу» – Роберта Мецола про повернення депортованих дітей

Президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв’ю Радіо Свобода заявила про підсилення вимог і засудження викрадення Росією українських дітей.

«Це абсолютне жахіття. Ми почали отримувати інформацію про це ще на початку війни і зараз ми також бачимо, що це використовується як зброя, залякування та погрози. Але є факт. На нашому континенті є діти, яких викрадають, яких забирають у батьків. В якому світі це може бути підтримано? Тож цей європейський парламент фактично підсилить свої вимоги та засудження цієї жахливої реальності, яка відбувається не так далеко від нас», – наголосила Мецола.

Вона також зауважила, що Європарламент робить недостатньо у цьому напрямку і наголосила, що це питання не може зникати з порядку денного навіть на один день.

«Я знаю, що Олена Зеленська говорить про це вже давно від початку агресії. Ми маємо звернути більше уваги на це питання і, власне, Європарламент посилить роботу у цьому напрямку», – підсумувала президентка Європарламенту.

В Україні станом на 23 лютого внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії поранень зазнали 927 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора. Кількість загиблих дітей залишилася незмінною – 461. Загалом понад 1388 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року.

«21 лютого внаслідок обстрілу ворогом Херсона поранено 16-річну дівчину», – розповіли в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.