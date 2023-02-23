Зросла кількість дітей, поранених в Україні через агресію Росії – ОГП

В Україні станом на 23 лютого внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії поранень зазнали 927 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

Кількість загиблих дітей залишилася незмінною – 461. Загалом понад 1388 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року.

«21 лютого внаслідок обстрілу ворогом Херсона поранено 16-річну дівчину», – розповіли в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями ї вбивства та каліцтва дітей; вербування і використання дітей у збройних конфліктах; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги тощо.