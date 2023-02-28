В уряді розглядають можливість примусової евакуації цивільних із зони бойових дій

В уряді розглядають можливість примусової евакуації цивільних людей із зон активних бойових дій, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Якщо ми говоримо про Донецьку, зокрема, область, Луганську. Там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми, то ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативи Мінреінтеграції проєкт обов’язкової евакуації родин з дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно, можливо, навіть вже готувати якісь варіанти житла, і казати: «От дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє», – сказала міністерка.

За її словами, поки дискусія – «аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми», триває.

Жолнович уточнила, що йдеться про вивезення родин під супроводом поліції, служб у справах дітей.

«Оскільки я би це кваліфікувала як залишення дитини в небезпеці. По суті, це і є залишення дитини в небезпеці. Але ми розуміємо, що розлучати дитину з батьками – погана історія. Тому краще от змушувати всіх разом евакуюватися. Я вважаю, що ми маємо як держава запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде недемократично. Ми не можемо взяти цю людину і залишити її на вокзалі. Ні. Ми маємо взяти її, транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови побуту», – додала вона.

Раніше цього місяця віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в Бахмуті на Донеччині, де тривають важкі бої, досі залишаються шість тисяч цивільних жителів. Вона закликала їх евакуюватися.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.