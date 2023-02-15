«Сили оборони не відступають, боротьба йде за кожен метр»: ротний батальйону «Свобода» про Бахмут

З якою метою запровадили обмеження для в'їзду цивільних у Бахмут? Чи є можливість евакуюватися з міста? Яка ситуація на трасах, що ведуть до Слов'янська і Костянтинівки? Які особливості боїв, що зараз тривають під Бахмутом?

Про це Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розпитало командира роти батальйону «Свобода», лейтенанта Нацгвардії України Євгена Оропая.

– Для чого ввели обмеження в’їзду для цивільних у Бахмут? Що це означає?

– Для цивільних? Це означає, що там буде менше галасу, кіпішу, менше тих людей, які просто приїздять пофотографуватися.

Для багатьох зараз чомусь екстремальна розвага – приїхати в Бахмут, пофотографуватися біля літака, подивитися, як там себе поводять ведуть військові.

Це ж не курорт! Ми повинні розуміти, що цим самим деякі цивільні – які хочуть допомогти, дійсно хочуть допомогти, приїжджають, привозять волонтерку, привозять допомогу, там фотографуються, передають різні листи – але вони цим трішечки заважають військовим.

Це ж не курорт! Цивільні заважають військовим працювати

Тому що багато обстрілів за останні дні. Багато обстрілів 120-их і більше калібру, також авіаудари завдавалися по Бахмату.

Багато дітей перебувають у цьому місті до цих пір. Тобто батьки погано ставляться до своїх маленьких дітей і до цих пір не вивезли.

Також багато різних людей приїздять. Бажано їм туди не приїздити. Для цього і ввелися такі перепустки, для того, щоб люди менше відвідували дійсно це страшне місце.

Там постійні обстріли. І не можна сказати, що під Бахмутом або в самому Бахмуті хоч є один день якогось спокою або тиші.

– Журналісти, які там бувають, передають, що у місті вже вуличні бої. А щодо дітей, батьків, то я не думаю, що це таке бажання залишити там дітей. Очевидно, у всіх різні причини того, чому не виїжджають. Але загалом в Донецькій військовій адміністрації говорять, що близько 5 тисяч цивільних там залишається.

Скажіть, а є взагалі зараз, на цьому етапі оборони міста, можливість безпечно виїхати з міста? Ми бачили карти. І так виглядає по тих картах, що бої тривають дуже близько до двох основних доріг, які ведуть до міста. У цих людей, 5 тисяч, є можливість зараз взагалі виїхати безпечно з міста?

– Є можливість. Траса, яка сполучає Костянтинівку та Бахмут, абсолютно вся зараз контролюється захисниками Сил оборони.

Траса, яка сполучає Костянтинівку та Бахмут контролюється захисниками Сил оборони, інша траса – під обстрілом

Траса, яка знаходиться вище, а це Слов’янськ-Бахмут, вона дійсно зараз під певним обстрілом ворога. І цією трасою бажано зараз не рухатися.

Якщо ви подивитеся по карті, то там, де Іванівське, були відкинуті ворожі спроби зайняти і закріпитися біля даного сектору.

Захисники Сил оборони, які стоять на цьому напрямку, дійсно постаралися і відкинули ворога на певну дистанцію.

Там зараз дійсно круті бригади стоять, які працюють щодня і не те, що не лінуються, а якісно виконують свою роботу! Вони розуміють, що цей напрямок зараз дуже важливий і не можна дати можливість ворогу перерізати дорогу на Бахмут.

Слухав, як Пригожин спілкувався з репортерами. Я думаю, що ви також це чули, як він казав, що у ворога, тобто у них, немає можливості взяти і забрати Бахмут.

У них зараз дійсно дуже великі складнощі з силами і з засобами. Їхні люди повністю деморалізовані, їх люди не мають можливості якісно виконати свою роботу, тому що у них немає достатньої кількості важкої техніки, важкого озброєння.

Все, що вони можуть, то це знищувати наші міста, наші села за допомогою артилерії

Тобто все, що вони можуть, то це знищувати наші міста, наші села за допомогою артилерії, за допомогою цих підступних атак, коли вони з літаків скидають бомби по цивільних об’єктах, там, де навіть теоретично не може бути військових.

Вони постійно обстрілюють. Виїжджає танк, розбиває будинок за будинком.

Зараз під Бахмутом в приватному секторі відбувається за кожен метр, за кожен квадратний метр боротьба. Наші захисники нікуди не відступають, борються до останнього, не шкодують своїх сил, не висипаються...

– Власне, у цьому й питання. Західна преса пише про те, що нібито західні партнери радили Україні не боронити до останнього Бахмут, не витрачати там сили, а відходити, тому що сили знадобляться на інших ділянках фронту.

ВВС писали, що спілкувалися з військовими і ті кажуть, що вони не в захваті від того, щоб залишати Бахмут, але якщо буде відданий такий наказ, то вони це зроблять.

Що ви думаєте, чи може такий наказ бути відданий в найближчий час?

– Я думаю, що не може.

Це як фортеця, це для нас вже, як якийсь рубіж, який не хотілося б покидати

Ми бачимо моральну складову наших оцих так званих «спасітєлєй», які прийшли до нас зруйнувати нашу націю. Вони не можуть просунутися вглибину.

І здача Бахмута, я не сказав би, що морально вдарить сильно на всьому напрямку. Але це як фортеця, це для нас вже, як якийсь рубіж, який не хотілося б покидати, за який було віддано дуже багато життів наших захисників, цивільних людей.

І морально це буде складно.

Я не думаю, що Зеленський або Залужний віддадуть такий наказ. Я маю великі сумніви.

Я дуже очікую, що найближчим часом все-таки підійдуть на цей напрямок по ленд-лізу ці важливі для нас стратегічні засоби...

– Які? Що ви чекаєте?

– Ми дуже чекаємо «Абрамси», «Леопарди», чекаємо САУ, тобто далекобійну артилерію, яка дасть змогу відпрацьовувати на дистанцію наших ворогів, які до нас прийшли.

– Але ж щодо «Абрамсів», то там пів року може піти. Можливо, німецькі танки «Леопарди» будуть в березні, наприкінці березня.

– Хоч щось хай приїде, хоч щось хай допомагає.

Бо захисники дійсно втомилися. Люди втомлюються, люди зморилися... Хотілося б якогось відпочинку. Хотілося б деяким ротації, укомплектування.

Багато підрозділів все-таки очікують заміну

Багато наших підрозділів, які були укомплектовані майже на 100%, тепер потребують відновлення.

Для цього нам потрібні засоби і потрібні люди, які зможуть нас поміняти. Тобто багато підрозділів все-таки очікують заміну.