Українські військові почали тренування на Leopard 2 у Німеччині та Польщі

Німеччина почала тренування українських військових на своїх танках Leopard 2. Про це заявив речник уряду, повідомляє CNN.

За його словами, тренування проходять у місті Мюнстер на заході Німеччини і їх завершення планується до кінця березня, коли Німеччина має передати Україні танки.



Крім того, навчання українських танкістів на танках німецького виробництва Leopard 2 також розпочалося в Польщі.



«На прохання президента України розпочинаємо підготовку українських танкістів. У навчанні беруть участь досвідчені солдати, повні рішучості захищати України. Ми здійснюємо свою союзницьку діяльність за допомогою військової та гуманітарної допомоги та шляхом організації навчання», – сказав президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує міністерство оборони.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року.

Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.